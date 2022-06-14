Dolar 17,28 TL'ye yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar günü 17,28 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 18:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,2500
|17,2510
|17,2790
|17,2800
|Avro
|17,9920
|17,9930
|17,9840
|17,9850
|Sterlin
|20,9100
|21,0150
|20,6910
|20,7950
|İsviçre Frangı
|17,2780
|17,3650
|17,2250
|17,3110
|ANKARA
|ABD Doları
|17,2200
|17,3000
|17,2490
|17,3290
|Avro
|17,9520
|18,0320
|17,9440
|18,0240
|Sterlin
|20,8500
|21,0600
|20,6310
|20,8410