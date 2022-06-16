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Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.

Eklenme : 16 Haziran 2022 13:43
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Öğretmen yapılan müfettiş yardımcısının 'FETÖ'cü hakim' savunması işe yaramadı

Davacı tarafından, FETÖ nedeniyle ihraç edilen hakim ve savcıların verdikleri kararların şaibeli olduğu, İdare Mahkemesinin kararında çoğunluğu oluşturan hakimlerin FETÖ/PDY kapsamında ihraç edildiği, yargılamanın yenilenmesi şartlarının oluştuğu, Kamu Denetçiliği Kurumunun FETÖ nedeniyle yargılamanın yenilenmesi gerektiği yolunda istişari nitelikte görüş açıkladığı, gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yaptırılarak eksik belgelerin tamamlattırılması gerektiği ileri sürmüştür.

İlk derece mahkemesi ise bu iddiaya şu açıklamayı getirmiştir:

Kamu görevlileri vazifelerini icra ederken ve yetkilerini kullanırken kanun, tüzük, yönetmelik ve sair düzenlemeler ile önceden konulmuş esas, usul ve kaideler çerçevesinde hareket etmek mecburiyetindedir.

Bu görevliler tarafından yapılan işlemlerin kendileri adına değil kamu idareleri adına yapıldığı ve idarelerce geri alınmadığı, kaldırılmadığı, değiştirilmediği ya da yargı kararı ile iptal edilmediği müddetçe idari istikrarın zorunlu bir neticesi olarak hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaktadır.

Dava konusu işlemle ilgili yargılama sürecinde rol alanların bir kısmının kamu görevinden çıkarılmış olmasının tek başına daha evvel usulünce ifa edilmiş idari ve yargısal işlemlerin sıhhatine tesir etmeyeceği ve kararın doğrudan hükümsüz/geçersiz sayılmasına, kaldırılmasına ya da iptaline sebebiyet vermeyeceğinden, salt bu sebeple yargılanmanın yenilenmesine olanak bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/18736

Karar No: 2022/758

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : .

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince verilen. günlü, E:. , K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacının, . İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğretmen olarak atanmasına ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, davanın reddi yolunda verilen ve Danıştay incelemesinden geçerek kesinleşen. İdare Mahkemesinin. günlü, E:. , K:. sayılı kararının yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline ve parasal ve özlük haklarının ilk dava açma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

. İdare Mahkemesinin. günlü, E:. , K:. sayılı kararıyla;

Kamu görevlileri vazifelerini icra ederken ve yetkilerini kullanırken kanun, tüzük, yönetmelik ve sair düzenlemeler ile önceden konulmuş esas, usul ve kaideler çerçevesinde hareket etmek mecburiyetinde olup bu görevliler tarafından yapılan işlemlerin kendileri adına değil kamu idareleri adına yapıldığı ve idarelerce geri alınmadığı, kaldırılmadığı, değiştirilmediği ya da yargı kararı ile iptal edilmediği müddetçe idari istikrarın zorunlu bir neticesi olarak hukuka uygunluk karinesinden yararlandıkları, dolayısıyla, dava konusu işlemle ilgili yargılama sürecinde rol alanların bir kısmının kamu görevinden çıkarılmış olmasının tek başına daha evvel usülünce ifa edilmiş idari ve yargısal işlemlerin sıhhatine tesir etmeyeceği ve kararın doğrudan hükümsüz/geçersiz sayılmasına, kaldırılmasına ya da iptaline sebebiyet vermeyeceğinden, salt bu sebeple yargılanmanın yenilenmesine olanak bulunmadığı;

Kaldı ki Mahkemenin. günlü, E:. , K:. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline ve işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük hakları ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiği, anılan kararın Danıştay İkinci Dairesinin 23/05/2005 günlü, E:2004/7990, K:2005/1779 sayılı kararıyla bozulmasına karar verildiği,

Bozma kararı sonrasında Mahkemece. günlü, E:. , K:. sayılı kararla bozma kararına uyularak davanın reddine karar verildiği, ret kararı sonrasında Danıştay İkinci Dairesinin 02/04/2007 günlü, E:2006/2394, K:2007/1305 sayılı kararıyla Mahkeme kararının onandığı ve aynı Dairenin 26/12/2007 günlü, E:2007/3068, K:2007/5051 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verilerek kesinleştiği görüldüğünden;

Dava dosyasının tüm yargılama aşamalarından geçerek birçok yargı mensubu tarafından ayrıca incelendiğinin de göz önünde bulundurulmasının gerektiği, bu durumda, davacı tarafından ileri sürülen hususların hiçbirinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53 ncü maddesinin birinci fıkrasında tahdidi olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden olmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararı hukuk ve usule uygun bulunarak, istinaf başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; yargılamanın yenilenmesine konu ilk kararın 2005 yılına ait olması nedeniyle temyiz yoluna tabi olması gerektiği, ceza davasında beraat ettiği, söz konusu kararın kesinleştiği, FETÖ nedeniyle ihraç edilen hakim ve savcıların verdikleri kararların şaibeli olduğu, . İdare Mahkemesinin . günlü, E:. , K:. sayılı kararında çoğunluğu oluşturan hakimlerin FETÖ/PDY kapsamında ihraç edildiği, yargılamanın yenilenmesi şartlarının oluştuğu, Kamu Denetçiliği Kurumunun FETÖ nedeniyle yargılamanın yenilenmesi gerektiği yolunda istişari nitelikte görüş açıkladığı, gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yaptırılarak eksik belgelerin tamamlattırılması gerektiği ileri sürülerek, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının kaldırılması, usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin ve duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek, anılan Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesine konu ilk mahkeme kararı olan . İdare Mahkemesinin. günlü, E:. , K:. sayılı kararının, 20/07/2016 tarihi öncesinde verilmiş ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümlere tabi bir karar olması nedeniyle, bu karara karşı yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunulması üzerine yapılan yargılama sonucunda verilen . İdare Mahkemesinin. günlü, E:. , K:. sayılı kararının da, ilk kararın verildiği tarihte yürürlükte olan kanun yollarına ilişkin hükümlere ve dolayısıyla doğrudan temyize tabi olduğu açık olduğundan, . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin. günlü, E:. , K:. sayılı kararı kaldırılarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:. , K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz ve istinaf giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, yürütmenin durdurulması istemi görüşülmediğinden, kullanılmayan. -TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. Dosyanın Mahkemesine ve kararın bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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