Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 11:45
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.
Alınan bilgiye göre, hakkındaki mahkumiyetlerin kesinleşmesi sonrası Kaftancıoğlu'nun hukuki durumu adli sicil kaydına işlendi. İşlemin ardından Başsavcılık, Siyasi Partiler Kanunu gereğince Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sona ermesine ilişkin kararı dün CHP'ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği sona erdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını 12 Mayıs'ta onamıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız