Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması

Ali Yalçın twitter paylaşımında: Hem ek gösterge düzenlemesi hem sözleşmeli kamu görevlilerinin kadro meselesi son derece önemli adımlardır kamu açısından.Konfederasyonumuz,sendikalarımız elinden gelen gayreti sürdürmekte,sahanın taleplerini görmekte ve memnuniyet düzeyini daha da yükseltmeye çalışmaktadır dedi.

Yalçın ayrıca; Ek Gösterge Düzenlemesi 1992'den bu güne çalışanı-emekliyi ilgilendiren en kapsayıcı düzenlemelerden biridir. Yıllardır emek verdiğimiz bu konuda,Cumhurbaşkanımızın vaadi yolumuzu açtığı gibi vaadin ötesine geçen talimatıyla 5.3 Milyon insanı kapsaması kıymetli bir adım olmuştur. İfadelerini kullandı.