Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması
Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak
Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak
'Amanos'lara sızmak isteyen teröristler silahlarıyla tek tek ele geçirildi'
'Amanos'lara sızmak isteyen teröristler silahlarıyla tek tek ele geçirildi'
Ankara Valiliğinden sel uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Ankara Valiliğinden sel uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Belediye Başkanı, 'rüşvet ve irtikap' iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Belediye Başkanı, 'rüşvet ve irtikap' iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Danıştay İDDK'dan noter vekillerini sevindiren karar
Danıştay İDDK'dan noter vekillerini sevindiren karar
Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
Benzine bu sefer indirim geliyor
Benzine bu sefer indirim geliyor
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
2022 Haziran dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Haziran dönemi maaş bordroları erişime açıldı
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Alerjisi olan ilaç nedeniyle 3 çocuk annesinin hastanede öldüğü iddiası
Alerjisi olan ilaç nedeniyle 3 çocuk annesinin hastanede öldüğü iddiası
Bakan Dönmez yanıtladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak?
Bakan Dönmez yanıtladı: Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak?
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama: 8 kişi hastaneye nakledildi
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama: 8 kişi hastaneye nakledildi
Meteorolojiden 15 ile uyarı: Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteorolojiden 15 ile uyarı: Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Süt ürünlerinde yüzde 40'a varan artış
Süt ürünlerinde yüzde 40'a varan artış
Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olacak
Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerin ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacağını belirterek, öğrencilerin 81 il ve 922 ilçede kütüphaneleri aktif olarak kullanabileceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 14:03
Yazdır
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz

Bakan Özer, Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye'de eğitimde çok önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, katsayı uygulamasından kılık kıyafet engellemelerine kadar, okul öncesi eğitimden, lise eğitimine, yüksek öğretime kadar okullaşma oranlarında erişimin çok hızlı bir şekilde arttığı bir döneme tanıklık edildiğini anlattı.

Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak odaklanmaları gereken şeyin eğitimin kalitesini sürekli arttırmak ve okullar arası başarı farkını minimuma indirmek olduğunu vurgulayan Özer, "Yani eğitimde fırsat eşitliğini artırarak bölgesinden, lokasyonundan bağımsız bir şekilde tüm öğrencilerimizin sosyo-ekonomik arka planına bakmadan en iyi eğitime erişebilmesini mümkün kılabilmek. Bunun için çok sayıda projemizi, okul öncesi eğitime erişimden, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaya kadar çok önemli projeleri adım adım uyguluyoruz." diye konuştu.

Bakan Özer, bunların içerisinde önemsedikleri en önemli projelerden bir tanesinin de 26 Ekim 2021'de başlattıkları "kütüphanesiz okul kalmasın projesi" olduğuna dikkati çekerek, 2021 yılı sonu itibarıyla da kütüphanesi olmayan hiçbir okulun eğitim sisteminde bulunmadığını aktardı.

- "Yıl sonuna kadar hedefimiz 100 milyon kitabı öğrencilerle buluşturmak"

Kütüphaneyle ilgili ikinci bir hamle daha yaptıklarını anlatan Özer, 26 Ekim 2021'de tüm eğitim sistemindeki kütüphanelerde 28 milyon kitap bulunduğunu belirtti.

Özer, öğrenci başına düşen kitap sayısının 1,6 olduğunu, bugün ise bu kütüphanelerde 70 milyon kitap bulunduğunu anlatarak, öğrenci başına düşen kitap sayısının da 3,6'ya yükseldiğini kaydetti.

Bakan Özer, yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerde öğrencilerin hizmetine sunabilmek olduğunu belirterek, "Kütüphaneyi basit bir proje olarak başlatmadık. Aslında bizim dil, tarih, coğrafya, kültür, medeniyet hareketinin merkezi olarak okulların kalbi olarak kütüphaneleri düşündük ve zenginleştirmeye, güçlendirmeye, okulun merkezi yapmaya adım adım ilerliyoruz." dedi.

İkinci hamle olarak yaşayan insan hazinelerini kütüphanelerle ve okullarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Özer, "Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tüm coğrafyasında yaşayan insan hazinelerini yaşarken okullarla buluşturacağız. Biz bir araya geldikçe, iç içe geçtikçe şu andaki olduğumuzdan çok daha zenginiz. Çok daha güçlüyüz. Çok daha problemleri çözebilme kabiliyetimiz yüksek. Onun için daha çok konuşmaya, daha çok temasa, daha çok istişareye, daha çok iç içe geçmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.

- "17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak"

Özer, 57 bin 108 kütüphaneyi sadece sembolik olarak yapmadıklarını vurgulayarak, "17 Haziran itibarıyla cuma günü okullarımız tatil oluyor, öğrencilerimiz tatile gidiyorlar. Bildiğiniz gibi öğrencilerimizi yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmıyoruz. Dört tane yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim yaz okulu, sanat yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu. Ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de istedikleri illerden bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler." ifadesini kullandı.

Kütüphanelerle ilgili bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak istediğini açıklayan Özer, şöyle devam etti:

"17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak. Öğrencilerimiz 81 ilde, 922 ilçemizde kütüphanelerimizi aktif olarak kullanabilecekler. İşte biz kütüphanelerimizi bu şekilde öğrencilerimizin gerçekten nitelikli vakit geçirdikleri mekanlara dönüştürdükçe, kitapla teması arttırdıkça, dille, Türkçe'yle güçlü bağını kurdukça, işte yıllardan beri şikayet ettiğimiz tarihle ilgili, medeniyet bilinciyle ilgili, coğrafya bilinciyle ilgili, çoğu problemin de tedrici bir şekilde azaldığını göreceğiz."

Özer, açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, bu teklifi kabul ettiği için Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya da şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

- "Bana böyle bir hediye vermenizden çok duygulandım"

KAPAT [X]

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Vefa Lisesi'nin büyük bir okul ve büyük bir müessese olduğunu, birçok önemli ismin de bu okuldan mezun olduğunu anlattı.

Lisenin çevresinde çok önemli eserler bulunduğuna dikkati çeken Ortaylı, bu kadar büyük eserin arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini, binanın buradan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Ortaylı, kütüphaneye isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bana böyle bir hediye vermenizden de çok duygulandım. Sağ olun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, İlber Ortaylı ve beraberindekiler kurdeleyi keserek kütüphanenin açılışını yaptı. Özer ve beraberindekiler daha sonra kütüphaneyi gezdi.

Açılış törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ege Üniversitesi ile Siemens Healthineers arasında tıbbi görüntüleme iş birliği
Ege Üniversitesi ile Siemens Healthineers arasında tıbbi görüntüleme iş birliği
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Bakan Özer: Mesleki eğitim aldı başını gidiyor
Veli, yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
Veli, yakınlarıyla birlikte okulu bastı, okul müdürünü darp etti
YÖK Başkanı Özvar: En çok uluslararası öğrenciye hizmet veren 5'inci ülkeyiz
YÖK Başkanı Özvar: En çok uluslararası öğrenciye hizmet veren 5'inci ülkeyiz
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
Tüm öğretmen ve idarecilere 2. başarı belgeleri gönderildi
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor
İlk adım atıldı: Köy okulları tekrar hayata kazandırılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv2011
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay 2. Dairesi, 14/12/2011 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 15 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
O Ses Türkiye ile tanınan Aziz'in son hali şaşıttı!

O Ses Türkiye ile tanınan Aziz'in son hali şaşıttı!

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.