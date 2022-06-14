'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Türkiye Hava Yolları yazacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Hizmete alma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Türksat 5B uydumuzun, ülkemize, milletimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE HAVA YOLLARI" VURGUSU

Ülkemizin 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu alanda bir adım daha attık. Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Uçaklarımızın gövdelerine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız.

Kesintisiz iletişimle bu uydumuz afet ve acil durum ekilerine büyük katkı sağlayacak. Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz.

Vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmete, artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyoruz.