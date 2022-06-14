'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Türkiye Hava Yolları yazacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE ve Türksat 6A ile ilgili son bilgileri aktaran Erdoğan, 'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Hava Yolları yazacağız' ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Hizmete alma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Türksat 5B uydumuzun, ülkemize, milletimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.
"TÜRKİYE HAVA YOLLARI" VURGUSU
Ülkemizin 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu alanda bir adım daha attık. Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Uçaklarımızın gövdelerine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız.
Kesintisiz iletişimle bu uydumuz afet ve acil durum ekilerine büyük katkı sağlayacak. Fiber internet konusunda yavaş gittiğimizin farkındayız. Bu alanda çalışan firmaları da teşvik ederek altyapıyı geliştireceğiz.
Vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmete, artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyoruz.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız