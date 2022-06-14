Ambulans şoförü kendini kilitledi: Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım
Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendisini ambulansa kilitleyerek "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Haziran 2022 14:42
Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapan ambulans şoförü kendini ambulansa kilitledi. Ambulans içindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen şoför, " Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım" dedi.
Yaklaşık yarım saattir bakanlık önünde eylem yapan ambulans şoförü, ""Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Polis şoförü ikna etmeye çalışırken bölgeye itfaiye aracı geldi. Geniş bir alana güvenlik şeridi çekildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları devam ediyor.
Kaynak :İzel SezerMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız