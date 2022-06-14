Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Cumhuriyet Parkı'ndaki tören İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Teğmen Elif Baltacıoğlu burada yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyledi.

Jandarma teşkilatının fedakarca görev yaptığını ifade eden Baltacıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.