2 kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendisini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp vatandaşların mal varlıklarını ele geçirerek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, iki gün içerisinde meydana gelen iki farklı dolandırıcılık olayında kendilerini polis, savcı olarak tanıtan ve mağdurlara FETÖ'ye iltisakla korkutan şüphelileri takibe aldı.

Mağdur Aliye Ö'nün 200 bin lirası dolandıran, devamında mağdurun İstanbul Caddesi'nde bulunan evini sattırmak üzereyken devreye giren Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya anında müdahale ederek şüpheli İ.G'yi (19) gözaltına aldı.

Fatma E'nin de (67) aynı yöntemle 320 bin lira değerindeki ziynet eşyasının dolandırılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışmalarda ziynet eşyalarının bir miktarını bozduran şüpheli A.E'yi (24) yakaladı.

- Emniyet Müdürü, mağdura ziynet eşyaları ve parasını teslim etti

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, makamında mağdur Fatma E. ve kızını ağırlayarak dolandırılan ziynet eşyası ve paralarını teslim etti.

Topaloğlu, şüphelilerin Fatma E'yi kandırarak evindeki ziynet eşyalarını aldığını, bir diğer mağdurun da paralarını aldıktan sonra evini sattırmaya çalıştıklarını söyledi.

Evin satışı aşamasında ekiplerin konudan haberdar olduğunu ve müdahale ettiğini anlatan Topaloğlu, "İlk yakaladığımız olayın faali ile ikincisinin aynı olduğunu gördük. Evden aldıkları altınları da burada ortaya çıkar diye Karamürsel'de bir kısmını bozduruyorlar. Biz dolandırdığı altınları alması için ekip gönderdik. Şahısları, altınları ve bir kısım bozdurulan altın parasını aldık." diye konuştu.

"Biz, jandarma veya savcılık hiç kimseden para istemez." ifadelerini kullanan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"İstemeye de yetkili değil, hakkı da yok. Bunu bütün halkımıza duyurmak istiyoruz. Böyle müracaatlar geldiği zaman üzülüyoruz. Halkımız buna itibar etmesin, inanmasın. En yakın polis merkezine gitsin veya arayarak polisimize söylesin. Çok artmaya başladı. Bunu halkımıza duyurmak istiyoruz. Bunun önünü almamız lazım. İnsanlarımız bunların tuzaklarına düşmesinler. Böyle bir şey yok. Yani polis, jandarma, savcılar para, altın istemez. Bizim görevimiz değil. Halkımız böyle bir şey olduğu zaman hemen bizimle irtibata geçsinler."

Ekiplerin 2 gün boyunca gece gündüz demeden aralıksız çalışarak şüphelilere ulaştığını sözlerine ekleyen Topaloğlu, ekipteki polisleri kutladı.

Dolandırılan Fatma E'nin kızı Gözde E, gazetecilere, annesinin ev ve cep telefonundan aranarak dolandırılmaya çalışıldığını belirterek, "Kendisinin komiser olduğu söyleyen kişi, emniyetten bir kişinin eve gelip altınların fotoğraflarını çekeceğini ve alacağını söylüyor. Sonrasında eve bir kişi geliyor ve altınları alıp gidiyor. Sonrasında biz müdahale ediyoruz ve emniyete başvurduk" dedi.

Gözde E, şüphelilerin yakalanmasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.