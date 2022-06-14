İBB'den Haliç açıklaması: Haliç iyi durumda çok kötü değil

Haliç'te son günlerde meydana gelen renk değişimi ve kötü kokuyu İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Konuyla ilgili yoğun çalışma başlattıklarını belirten İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç'in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını söyledi. Haliç'in dibinden çıkartılan çamur ise böyle görüntülendi.

"Koku sorunu bir anda çözülecek bir sorun değil"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, "İstanbul'da su kalitesi çok önemli, Haliç de bizim yıllardır uğraştığımız bir yer. Haliç'in altına hem Alibeyköy'den, hem de Kağıthane Deresi'nden gelen çok ciddi bir dip çamuru var. Dipte birikerek sığlaşmaya neden oluyor. Havasız ortamda da koku başlıyor. Özellikle havanın ısınmaya başladığı zamanlarda koku daha da artıyor, suyun rengi değişiyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. Tam da bunlar oluşmasın diye biz sürekli olarak Haliç'in dibinde dip tarama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu da tarama gemisi ile yapıyoruz. Haliç'i sürekli tarıyoruz ve Haliç hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadı. Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim. Koku sorunu bir anda çözülecek bir sorun değil. Mevsimsel geçişlerde, havaların ısınmasıyla, güneşin gelişine göre bu alg patlamalarını yaşıyoruz. Ama bunlar belirli bir zamanda oluyor ve en fazla 1 ay içerisinde yok oluyor. Geçen yıl 65 bin metreküp dip çamuru temizledik. Burada yaklaşık 130 bin ton gibi bir temizlik çalışması yapıldı" diye konuştu.