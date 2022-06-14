AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 19:36
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, 2 saat sürdü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız