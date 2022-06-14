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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 19:36
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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, 2 saat sürdü.

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