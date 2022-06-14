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SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek

İstanbul'da yaşayan doktor M.B. (57), akciğer kanseri tedavisinde kendisine yazılan ilacın parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayınca dava açtı. İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, SGK'nın M.B.'ye, tedavi sürecinde kullandığı ilaç için ödediği 53 bin 839 liranın yasal faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Haziran 2022 18:35
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SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doktor M.B., 2021 yılında akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören M.B., doktorun yazdığı ilacı, SGK karşılamayınca kendisi satın aldı. M.B., o dönem 2 kutu ilacı parası olarak 53 bin 839 lira ödedi. Bunun üzerine M.B., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, devletin herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla, yaşam hakkını sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla ve sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri almakla görevli olduğunun altını çizdi.

'HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Mahkeme, bu kapsamda sosyal güvenlik hakkına sahip kişilerin tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için içlerinde davalı idarenin de yer aldığı bazı kurum ve kuruluşlara düzenleme yapma yetkisinin verildiğini ancak söz konusu yetkinin veriliş amacı aşılarak ilgililerin sağlık hizmetlerine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir mali yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanmasının hukuken mümkün olmayacağını belirtti. Mahkeme, M.B.'nin kullanması için doktorunun uygun gördüğü ilacın, 'bedel ödenecek ilaçlar' listesinde ve 'hasta katılım payından muaf ilaçlar' listesinde yer almamasının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek 2 kutu ilaç parası olan 53 bin 839 liranın M.B.'ye, yasal faiziyle ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Kararı değerlendiren M.B.'nin avukatı Volkan Çakır, "İdare mahkemesinin verdiği karar oldukça önemli. Müvekkilim ile aynı durumda olan birçok vatandaşımız var. Bu tarz kararlar onlar için de emsal teşkil ediyor. Yargıdan çekinmesinler, Anayasal hak olarak başvurularını yapsınlar" dedi.

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