Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan olaya Bakanlıktan müfettiş
Doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan olaya Bakanlıktan müfettiş
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması
Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak
Macaristan'a polis görevlendirmesi yapılacak
'Amanos'lara sızmak isteyen teröristler silahlarıyla tek tek ele geçirildi'
'Amanos'lara sızmak isteyen teröristler silahlarıyla tek tek ele geçirildi'
Ankara Valiliğinden sel uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Ankara Valiliğinden sel uyarısı: Öğleden sonraya dikkat
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Danıştay İDDK'dan noter vekillerini sevindiren karar
Danıştay İDDK'dan noter vekillerini sevindiren karar
Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
Tanju Özcan ihraç edilecek mi? CHP harekete geçti
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'İKM'lere 'iyileştirme' benim borcum, İKM'ler bize güvensinler'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
'Mülakat sonuçları açıklanacak, yeni hakim savcı alımı olacak'
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonlarında 98 gözaltı kararı
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
Bakan Bozdağ: Şu anda 27 bin kaçak FETÖ mensubu var
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum 176 personel almak için ilana çıktı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
11 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Hakimler sandıktan kaçıyor, YSK formül arıyor
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Bayi-galerici el ele verip sıfır araç fiyatlarını zirveye taşıdılar
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Kurbanınızı takip edin: 'Bağışladım gitti' deyip geçmeyin
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklanan Avukat Ersin Kurt'un cinayeti planladığı, azmettirdiği ve diğer şüphelilerin Kurt tarafından hazırlanan kurgu çerçevesinde hareket ettiğine kanaat getirdi. Savcı, Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, azmettiren Ersin Kurt ve Burhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Haziran 2022 20:05
Yazdır
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ramazan Özkan ifadesinde Güngör Arslan'ı öldürmesi konusunda kendisini yönlendiren kişinin Burhan Polat olduğunu ve olaydan 10 gün önce bir rezidansta buluşarak çeşitli vaatlerde bulunduğunu anlattı. Olay anını anlatan Ramazan Özkan, ofise gittiğini Güngör Arslan ile bir süre konuştuktan sonra bacaklarına doğru ateş ettiğini, kaçarken Arslan'ın peşinden geldiğini, elinde tabanca olduğunu düşünerek rastgele ateş ettiğini belirtti.

Burhan Polat ise ifadesinde, Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, kendisiyle Güngör Arslan hakkında hiç konuşmadıklarını söyledi. Güngör Arslan'ın, kendisinin kız arkadaşı olan T.U.'ya şarap ve çiçek göndererek rahatsızlık verdiğini söyleyen Burhan Polat, Güngör Arslan'ın şüphelilerden Ersin Kurt ve onun kullanmakta olduğu beyaz renkli cip hakkında haber yaptığını, haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı şeklinde yorumlar yaptıklarını, o dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerine aldığını belirtti. İfadesinde, Hasan Emre Çelik'e "Güngör'ü korkutmak lazım, T.U.'dan uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun" şeklinde sözler söylediğini, Hasan Emre Çelik'in ise "Tamam" dediğini belirten Burhan Polat, bu konuşmadan 3-5 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayının meydana geldiğini kaydetti. Çelik, "Güngör Arslan'ı öldürün" şeklinde bir beyanda bulunmadığını söyledi.

Güngör Arslan'ı öldürmeye azmettirmekle suçlanan avukat Ersin Kurt ise ifadesinde, Burhan Polat'a, Güngör Arslan'ın vurulması ile alakalı talimat vermediğini ve herhangi bir kimseyle Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak yazışma yapmadığını söyledi.

'GÜNGÖR ARSLAN'IN T.U.'YU RAHATSIZ VE TACİZ ETMESİ GİBİ BİR DURUM YOK'

Cumhuriyet savcısı kanaatini açıkladığı kısımda, Güngör Arslan'ın T.U.'yu rahatsız ve taciz etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, şüpheliler Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Burhan Polat'ın, Ersin Kurt'u korumak amacıyla, Ersin Kurt'un talimatıyla kurgulanan kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirtti.

'GÜNGÖR ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE BU YOLLA SUSTURULMASI'

Güngör Arslan'ın şüpheli Ersin Kurt aleyhine birden fazla haber yaptığını ifade eden Cumhuriyet savcısı ayrıca, 'Ersin Kurt'un hakkındaki bu haberlerden duyduğu öfke ve infial ile daha sonra yazılacak olan haberlere mani olmak amacıyla kendi otoritesi altında işlerini yapan, hatta gündelik işlerinde teklifsizce şüpheli Ersin Kurt'a ait aracı kullanan, avukat-müvekkil ilişkisini aşan, şüpheli Ersin Kurt'a 'Reis' diyerek hitap eden şüpheli Burhan Polat'a maktul Güngör Arslan'ın öldürülmesi ve bu yolla susturulması yönünde talimat verdiği' kanaatinin oluştuğunu kaydetti.

'KURGU İFADELER'

Cumhuriyet savcısı ayrıca, Ersin Kurt dışında tetikçi Ramazan Özkan ile şüpheliler Ferhat Yıldırım, Burhan Polat ve Hasan Emre Çelik'in kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirterek, şüphelilerden Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım, A.Y., E.T. ve Y.B.'nin şüpheli Ersin Kurt ile yakın oldukları ve ifadelerinde Ersin Kurt'u olayın dışında tutmaya çalıştıklarından beyanlarına ve savunmalarına itibar edilmediğini, Ersin Kurt, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım ve Erdal Yıldırım'ın beyanlarının ise çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan savunmalarına itibar edilmediğini belirtti.

3 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Cumhuriyet savcısı, şüphelilerden Ramazan Özkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Hasan Emre Çelik, Ferhat Yıldırım, Ramiz Saatçi ve Emrah Yıldırım hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar, tutuklu şüpheliler Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında 'Suç delillerini gizleme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Boşanma davasında emsal kira kararı
Boşanma davasında emsal kira kararı
İstinaf, FETÖ'nün avukatlar sorumlusuna verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
İstinaf, FETÖ'nün avukatlar sorumlusuna verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü
'Uzun yargılama artık ülkemizde yapısal bir sorun haline gelmiştir'
'Uzun yargılama artık ülkemizde yapısal bir sorun haline gelmiştir'
Yargıtay'dan kiracıyı ilgilendiren 'tahliye taahhütnamesi' kararı
Yargıtay'dan kiracıyı ilgilendiren 'tahliye taahhütnamesi' kararı

Bu Habere Tepkiniz

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

Faizsiz ve masrafsız nakit ihtiyacına %0 faizli 5.000TL

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv2011
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Çakılı sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresine ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay 2. Dairesi, 14/12/2011 tarihinde yayımlanan Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun bazı maddelerinin iptali için açılan davada kararını verdi.
Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Birine karşı söylenen 'dış kapının dış mandalı' sözü hakaret midir?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" sözünün hakaret suçunu oluşturmadığına karar verdi.
İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

İDDK 'darbe sırasında yurtdışındaydım' savunmasını kabul etmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen yargı mensubunun açtığı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Mali hizmetler uzmanlığı yönetmeliğinde düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptı!
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı (Sezon Finali)

Kuruluş Osman 98.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 15 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Aziz'in son hali şaşırttı!

Aziz'in son hali şaşırttı!

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.