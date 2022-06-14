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İBB Meclisinde İETT araştırma raporu sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "2019-2021 yıllarında otobüs bakım-onarım işlerinin yüzde 44'ü, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'i Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'ye verilmiş gözüküyor. İddiaların odağında bir firma. Bu firmaya 3 yılda toplam 2 milyar 114 milyon 164 bin 630 liralık ihale verilmiş." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 20:21
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İBB Meclisinde İETT araştırma raporu sunuldu

İBB Meclisi haziran ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda İETT araç alım-bakımlarını inceleme ve araştırma raporunu sunan Muhammet Kaynar, raporun İETT'nin verdiği bilgi ve belgeler sonucu hazırlandığını, istedikleri bazı belgelerin ise verilmediğini söyledi.

Otobüs alımı ve bakım-onarımıyla ilgili rakamın 2019-2021 yıllarında 3 milyar 979 milyon 439 bin lira olduğunu vurgulayan Kaynar, "Bu maalesef hizmetin arttığı anlamına gelmiyor. Aynı hizmetin daha kalitesizi daha pahalıya alındığı için miktarlar artıyor. Sadece harcama miktarı arttı. Hizmetlerde artış ya da iyileşme maalesef yok." dedi.

Kaynar, 2019-2021 arasındaki ihalelerle ilgili bilgileri paylaşacağını kaydederek "Ulaşım İç ve Dış Ticaret şirketi 15 ihale almış gözüküyor. Netice olarak 2019-2021 yıllarında otobüs bakım-onarım işlerinin yüzde 44'ü, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'i Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'ye verilmiş gözüküyor. İddiaların odağında bir firma. Bu firmaya 3 yılda toplam 2 milyar 114 milyon 164 bin 630 liralık ihale verilmiş." ifadesini kullandı.

İhalelerin, temel usul olan açık ihale usulü terk edilerek ilan yapılmadan pazarlık usulüyle gerçekleştiğini söyleyen Kaynar şöyle devam etti:

''Bakım-onarım ihalelerinin 589 milyon 568 bin 628 liralık kısmının davet usulüyle yapıldığı tespit edilmiştir. Rekabete açık olmayan bu alımlarda yaklaşık maliyete göre kırım oranı ortalaması sembolik rakamlarda kalmıştır. Bu rakam yüzde 1,49. İhalelerde, ihaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar geçici teminat mektubunu sunmamış gibi gösterilerek ihale dışı bırakılmış, tek kalan firmanın yaklaşık maliyete göre oldukça düşük miktarlarda teklifi kabul edilerek ihale yapılmıştır. Böylece yüksek miktarlarda kamu zararı oluşmuştur."

- "İETT ve otobüs denilince akla kim gelir?"

Bakım-onarım ihalelerinde firmaların geçici teminat mektubu vermedikleri gerekçesiyle ihaleden çıkarılmalarının inandırıcı olmadığını dile getiren Kaynar, "Yapılması gereken en masum şey, bu ihaleyi iptal edip yeniden ihale açmaktır. Ama bunu yapmak yerine Ulaşım İç Dış Ticaret'e bu ihale binde 5 kırımla verilmiş. İhaleyi alan kim? Ulaşım İç Dış Ticaret. Artık bu firmayı herkes öğrendi sanırım. Kimdir bu firma? 2019'dan itibaren İBB'nin ulaşım işleriyle yakından ilgilenen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın hamisi olduğu şirket. İETT ve otobüs denilince akla kim gelir? Ulaşım İç ve Dış Ticaret." diye konuştu.

Kaynar, ihalelerde yaklaşık maliyetin gizli olduğunu ve açıklanmasının suç teşkil ettiğini belirterek "Ama ne hikmetse biraz önce örneğini verdiğim ihalelerde ihaleyi alan firma birebir yaklaşık maliyeti tutturmuş. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Herhalde kuşlar haber vermiş. Saydığım 5 ihalede İETT'nin zararı 1 milyar lira. Bakım-onarım ihalesinin teknik şartnamesinde yol-yolcu-sürücü emniyetine ilişkin itirazlar dikkate alınmadan ihale sonuçlandırılmış, bu şekilde yapılan ihaleler sonucu İETT araçlarında yoğun arızalar ve yolda kalmalar olmuştur." dedi.

Mercedes araçların bakım-onarım ihalesine firmanın katılmak istediğini vurgulayan Kaynar şunları kaydetti:

"Şartnameye itiraz ediyor. 'Yıllardır yıpranmış ilgili kapsamın kısmi geçici onarım ve değişim ile devam etmesi yol, yolcu, sürücü emniyeti açısından risklidir. Söz konusu kapsamın orijinal yedek parçayla değiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut yıpranma ve yaşlanma sebebiyle ömrünü tamamlamaya yaklaşmış kapsamın değişmemesi durumunda yolda kalma ve yüksek yolcu memnuniyetsizliği riski vardır. Metrobüs dışında kullanılmış araçların metrobüs hattında kullanılması da yol, yolcu, sürücü emniyeti açısından risk teşkil etmektedir.' diyor. Ancak Ulaşım İç ve Dış Ticaret'e verilen en büyük ihale olan bu 547 milyon 425 bin liralık ihale de buna rağmen yapılıyor. Mercedes Benz firması bu itirazları sebebiyle girmemiş oluyor. Sonuçta 41 gün önce bu araçların bakımını yapan, eksiklikleri, arızaları bilen bu firmanın söylediği olay gerçekleşiyor. İhaleden sonra 134 araç arıza sebebiyle İETT garajına, 244 araç da Hasanpaşa garajına dönüyor. Yani 378 araç bir ayda garaja dönüyor. CHP anlayışında Mercedes firması da olsanız, Mercedes aracını bakmayı sizden daha iyi bilen mutlaka bir CHP'li vardır."

Söz alan İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, AK Parti'nin siyaset şeklini ve Meclisteki tavrını protesto ettiklerini belirterek "Soruyorum Phileas (toplu taşıma) otobüslerden bu kentin milyarlarca parası çöpe gitti. Sen meclis üyesi olarak ne yaptın?" dedi.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da "İYİ Parti sözcüsünün ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Yalan bilgiler veriyor. Burada olmayanları itham ediyor. AK Parti Türkiye'yi yollarla, hastanelerle donattı. Yaşam kalitesini artırdı. Meyve veren ağaç taşlanır. Biz Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine Muhammet Kaynar, "İETT araştırma komisyonunun raporunu sundum. Suat Bey'den raporla ilgili eleştirilerini, bahsi geçen konulara ilişkin cevabını bekliyordum. Bu raporda yazan her husus resmi belgesiyle mevcut. Yapılan 14 ihalenin 14'ü de problemli. Ulaşım İç ve Dış Ticaret'e verilen ihalelerin tamamında hukuki anlamda problem var." ifadesini kullandı.

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Kaynar'ın konuşması sırasında CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri masalara vurarak protestoda bulundu.

Kaynar'ın "Cevap bu. Tahripçi zihniyetten başka bir şey beklenmez. Tamtamcı bunlar. Memlekete çakılmış bir çivileri yok." sözleri AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince alkışlandı.

Sözlerine devam eden Kaynar, "'Yolsuzluk var.' diyoruz. 'Kamunun, İETT'nin, gariban yolcunun bilet paraları alınarak firmalara aktarılmış' diyoruz. Bunun cevabı masaya vurmak mıdır?" ifadesini kullandı.

CHP Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu ise yanlış tablolar üzerinden değerlendirmeler yapıldığını savunarak "Bütçe gideri ile bakım-onarım arasında kıyaslar yapılıyor. Muhammet Bey'in 150 yıllık kurumu zan altında bırakacak ifadeleri var. 'Geçici teminat mektubu dosyadan gizlice çekildi.' diyor. Yaklaşık maliyetin dışarıya sızdırıldığını iddia ediyor. Bu tamamen yalandır. Varsa tespiti mahkemeler orada. Somut bir tespiti yoksa özür dilemesini bekliyorum." diye konuştu.

Kaynar da bunun üzerine "Ancak bu kadar cevap verebilirdi. Çabasından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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