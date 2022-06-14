AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda ilk olarak İYİ Parti'nin "TMSF'ye devredilen şirketlerin ve faaliyetlerinin araştırılması", HDP'nin "basın ve ifade özgürlüğü", CHP'nin ise "Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurtlarında şüpheli öğrenci ölümlerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra OHAL'in ilan edildiğini ve FETÖ'ye ait birçok şirketin TMSF'ye devredildiğini anımsattı.

Şirketlerin, kendi alanında lokomotif şirketler olduğunu ifade eden Ataş, bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunduğunu, bu nedenle şirketlerin nasıl yönetildiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Ataş, bu şirketlerin şeffaf ve liyakat ile yönetilmediğini ileri sürdü.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, basın özgürlüğünün önemine değinerek, bu özgürlüğün sadece basın mensuplarının kendisini ifade etme hakkı değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkı olduğunu vurguladı.

Toğrul, Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda dünya ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını savundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'nin hukukla yönetilen, ileri demokrasinin hakim olduğu bir ülke olduğunu, hiçbir meslek grubunun kendi ülkesinde hukuka aykırı davranamayacağını, casusluk yapamayacağını, suç işleyen herkesin hukuk karşısında yargılanacağını kaydetti.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Akdeniz Üniversitesinde öğrencilerin intihar ettiğini belirterek, bu intihar olaylarının arkasında yatan nedenlerin araştırılmasını istedi.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra AK Parti'nin grup önerisinin görüşmelerine geçildi. Yapılan oylamada TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, gündemin ön sıralarına alındı. Ayrıca tekliflerin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde Genel Kurul, 17 Haziran Cuma günü de çalışacak.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesinin oylaması sırasında yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.