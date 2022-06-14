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AFAD: Yağıştan etkilenen 13 ilde müdahale çalışmaları devam etmektedir

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda ilde sel ve su taşkını meydana geldiğini ve yağıştan etkilenen 13 ilde müdahale çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Haziran 2022 23:58
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AFAD: Yağıştan etkilenen 13 ilde müdahale çalışmaları devam etmektedir

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Salı günü yurt genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda ilimizde sel ve su taşkını meydana gelmiştir. Yağıştan etkilenen 13 ilde müdahale çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın meteoroloji uyarılarını takip etmesi ve olası bir sel anında aşağıdaki uyarılara dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır. Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Elektrik kaynaklarından uzak durun. Sel sırasında araç içerisindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Aracınızda herhangi bir arıza oluştuysa, hemen aracınızı terk ederek yüksek bir yere çıkın" denildi.

İllerde devam eden çalışmalar şöyle:

Afyonkarahisar

Merkezde bugün saat 16.00 dolaylarında başlayan aşırı yağış sonrası özellikle Orhangazi, Osmangazi ve Selçuklu Mahallelerinde 40'a yakın konut ve işyerinin bodrum katlarını su bastığı ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarlara; Afyonkarahisar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; 36 personel, 10 adet motopomp ve 6 adet vidanjör, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü; 4 araç 12 personel, AFAD İl Müdürlüğü; 8 motopomp, 2 dalgıç pompa ve 10 personel, İl Özel İdaresi; 1 vidanjör ve 2 personel, ile müdahale etmektedir.

Amasya

Merkez Ormanözü köyüne bağlı Uzunova yaylasında mahsur kalma ihbarı nedeniyle, bölgeye İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi sevk edilmiştir.

Ankara

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Nallıhan, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde su baskınları meydana gelmiştir. Akyurt'ta devam eden çalışmalara destek vermek üzere, Çorum, Çankırı, Kırıkkale'den toplam 3 arazöz; Düzce ve Konya'dan 4'er mini iş makinası sevk edilmiştir.

Bolu

Gerede ilçesi Salur köyünde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları için AFAD, Özel İdare ve DSİ ekipleri görevlendirilmiştir.

Kahramanmaraş

Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi Söğütoğlu mevkiinde sel sularının yükseldiği ve 3 çocuğun kayalık alanda mahsur kaldığı bilgisi alınmış, çocuklar bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailelerine teslim edilmiştir.

Karaman

Merkez Urgan Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı sel sularının ulaşım yoluna zarar vermesi üzerinde İl Jandarma, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Merkez Yazılı ve Narlıdere köylerinde sel sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımız için bir arama kurtarma ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir.

KAPAT [X]

Kayseri

Sarıoğlan ilçesi Yahyalı mahallesinde çadırları su altında kalan 13 tarım işçisi için yerel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) grupları çalışma yürütmektedir.

Konya

Yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara yönelik çalışmalara destek vermek üzere Aksaray İl AFAD Müdürlüğünden ilave ekip sevk edilmiştir. AFAD, Kızılay ve STK'lar tarafından gıda kolisi ve battaniye dağıtımı devam etmektedir.

Kütahya

Simav-Harmancık yolu 35. kilometrede toprak birikmesi sonucunda yolun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmış, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Nevşehir

Ürgüp, Acıgöl, Kozaklı, Derinkuyu ilçelerinde su baskınları meydana gelmiştir. Niğde - Nevşehir yolu Derinkuyu mevkiinde yağışlar sebebiyle oluşan çamur tabakasından dolayı yolun trafiğe kapatıldığı, mahsur kalan araç ve vatandaşın olmadığı ve yol açma çalışmalarının Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri tarafından yürütüldüğü bilgisi alınmıştır.

Niğde

Çamardı ilçesi Yelatan köyünde saat 14.22'de yoğun yağış sonucunda bölgede su baskınları yaşandığı bilgisi alınmıştır. AFAD, UMKE, Sağlık, Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünden gelen ihbar üzerine köye 2 adet iş makinesi yönlendirilmiştir. Merkez Ağcaşar köyüne İl Özel İdaresinden 1 ekskavatör yönlendirilmiştir. Merkez Sazlıca kasabasında yoğun yağış sonucunda heyelan meydana gelmesi sonucu yol kapanmış; AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmaları devam etmektedir. Merkez Karaatlı kasabasında bazı ahırları su basmış, bölgeye iş makinesi yönlendirilmiştir. Bor Okçu köyünde dağda mahsur kalan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmıştır.

Osmaniye

Merkez Çardak köyü ve Yeşilyurt Mahallesi'nde su baskını meydana gelmiştir.

Sivas

Merkezde bazı mahallelerde su baskınları meydana gelmiştir.

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