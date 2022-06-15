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15 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

15 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 00:04
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15 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/12.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün "Ülkemden Renkler" adlı resim sergisinin açılışını yapacak, TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programına iştirak edecek.

(TBMM/11.00/Ankara/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Harikalar Diyarı Turkuaz Gösteri Salonu'nda kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Ankara 10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsviçre'de, "Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin" Türkiye raporunun değerlendirildiği kapanış oturumuna katılacak.

(Cenevre)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NATO Parlamenter Asamblesi Politik Komite ve Orta Doğu Komitesi heyeti onuruna verilecek öğle yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.30/16.00/17.30)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

KAPAT [X]

(Muğla/11.00)

5- TBMM'den

- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- KİT Komisyonu; İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, Karadeniz Bakır İşletmesi, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin hesaplarını incelemek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/14.00/14.30/15.30/16.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında "TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi" tanıtım programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan - Türkiye stratejik müttefiklik ilişkileri kapsamındaki "Kafkasya Bölgesinde Barış ve İstikrar" konulu uluslararası konferansa katılacak.

(Bakü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı konut satış istatistiklerini, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini ve nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu tanıtım programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekilecek; Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

(Nyon/13.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlenecek.

(Nyon/14.00)

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