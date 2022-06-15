Areda Survey'in araştırması: 6'lı masadan ortak aday çıkmaz
6'lı masanın ortak aday çıkaracağına inanç gittikçe azalıyor. Areda Survey'in "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verenlerin oranı yüzde 53,3'e düştü. Ankete katılanların yüzde 46,7'si "ortak aday çıkmaz" dedi. "Evet" oranı mart ayında yüzde 72, nisanda ise yüzde 58,6'ydı.
Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 15 Haziran 2022 07:43
2023 seçimleri için dört kez toplanan ancak Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya güven eriyor. Araştırma şirketi Areda Survey vatandaşa "Sizce Millet İttifakı ortak aday çıkarabilecek mi?" sorusunu yöneltti. 25 - 30 Mayıs tarihleri arasında toplam 2000 kişinin katıldığı anket, aday konusunda kararsız kalan 6'lı masaya güvenin gün gün azıldığını ortaya koydu.
YÜZDE 72'DEN HIZLI DÜŞÜŞ
Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın ortak bir adayda anlaşarak seçime gireceği düşüncesini savunanların oranı yüzde 53,3 iken, yüzde 46,7 Millet İttifakı'nın ortak aday çıkaramayacağını ifade etti. Mart ayında Millet İttifakı'nın ortak bir aday çıkarabileceğine olan inanç yüzde 72 iken, Nisan ayında yüzde 58,6 oldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız