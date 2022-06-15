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Havacılık emeklerken THY koşuyor

Pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aştıklarını anlatan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Bütün uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlara 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 15 Haziran 2022 08:15
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Havacılık emeklerken THY koşuyor

Pandemi sonrası uçuş ağını daha da genişleten Türk Hava Yolları (THY), Covid-19'un yaralarını hızlı sardı. En son Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı 340'ıncı destinasyon olarak uçuş ağına ekleyen THY, yeni hatlarla havacılıkta hedef büyüttü. Tivat'a düzenlenen ilk uçuşta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 129 ülkeyle dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olduklarının altını çizerek "Pandemiden çıkışla beraber biz yeniden yeni hatlarımızı açmaya başladık. Son 10 gün içerisinde üç tane hat açtık" dedi. Bu sene içerisinde yeni bazı hatlar planladıklarına işaret eden Ekşi "Bütün uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlara 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken esasında pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde 80-85'lere en fazla ulaşabilirken biz şu anda yüzde 95-99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış gözüküyoruz. Yani 1,5-2 sene önceden aşılmış oldu diyebiliriz. Biliyorsunuz rakiplerimiz pandemi şartlarında zarar ederken THY en az zarar eden hava yoluydu. Bu sene de Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor. İleriki rezervasyonlar iyi gidiyor. Aslında havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz" diye konuştu.

MALİYETİN YÜZDE 30'U PETROLDEN

İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce 699 TL olan tek yön tavan fiyat 899 TL'ye yükseltildi. Bu durumu değerlendiren Bilal Ekşi, tavan fiyatı Ulaştırma Bakanlığının belirlediğine işaret ederek petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonun maliyetleri artırdığını kaydetti. Ekşi, şöyle konuştu: Biz bütçeyi yaptığımızda uluslararası alanda petrol fiyatı 80 dolardan işlem görüyordu. Şu anda 120 dolara çıktı. Dolayısıyla maliyetimizin yüzde 30'u petrolden geliyor. O yüzden hava yollarının da giderleri büyük oranda arttı. Bir de eskiden yurt dışından hizmet aldığımız firmalardan fazla artış talebi olmazdı. Ama şu anda bütün dünyada enflasyon olduğu için hizmet aldığımız yerlerden ikramı, yer hizmet kuruluşu, uçağı, temizliği, herkes kontratlarında ilave zamlar istiyorlar. Dolayısıyla hava yolunun da kendi maliyetleri pandemiyle beraber ve özellikle petrol fiyatlarındaki artışla beraber çok fazla arttı. Tabii THY olarak biz bir ticari kuruluşuz. Yani zarar ederek hayatımızı devam ettiremeyiz.

BAGAJI OLMAYAN DAHA AZ ÖDÜYOR

Bagajlardan ekstra ücret alınmasının bütün büyük hava yollarında uygulandığını ifade eden Bilal Ekşi "Diyelim ki bugün uçuyorum, bagajım yok. Siz de gidiyorsunuz ama bagajınız var. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz. Ben de aynı parayı ödüyorum. Ama sizin için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla ben daha ucuza uçma hakkına sahibim. Vatandaşa üç seçenek sunuyoruz: Diyoruz ki, eğer sadece el bagajın varsa çok daha ucuza uçabilirsin. Normal eskisi gibi uçacaksan o zaman aynı fiyatı ver. Ama siz daha fazla bagajla uçmak istiyorsanız da o seçeneği sunuyoruz. 'Eskiden ücretsizdi şimdi ücretli hale geldi' değil. Bagajı olmayana daha ucuz, eskisi gibi uçmak isteyene eski şartlarda ama ben daha uygun şartlarda uçmak isteyene de ayrı. Seyahat eden yolcularımıza daha adil bir ücretleme. O yüzden seçenek sizde diyoruz. Hangisini seçerseniz onu ödüyorsunuz" şeklinde konuştu.

ÖNDER ÇELİK

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