Benzinde indirim pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 15 Haziran 2022 08:16
BENZİNDE İNDİRİM
Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 27,50 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız