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Sosyal medyaya düzenlemesinin 14 maddesi komisyonda kabul edildi

Sosyal medyada kasten yalan bilgi paylaşanlara hapis cezası getiren ve internet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alan yasa teklifinin 14 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tamamı 40 maddeden oluşan teklifin diğer maddeleri yarın görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Haziran 2022 08:29
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Sosyal medyaya düzenlemesinin 14 maddesi komisyonda kabul edildi


Teklifin kabul edilen 14 maddesinde internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınması ve Basın İlan Kurumu çatısı altına eklenmesi hakkında maddeler yer alıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara cezai yaptırım getirilmesiyle ilgili maddeler ise yarın görüşülecek.


Teklifin kabul edilen maddelerinde neler yer alıyor?

İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor.

İnternet haber sitelerinin "iletişim" sayfasında şirketin iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi, yer sağlayıcısının adı ve adresi bilgileri yer alacak.

Haberlerin eklenme tarihi ve güncellenme tarihi içeriğin üst kısmında belirtilecek.

Sitede yayınlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süreyle muhafaza edilecek.

Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak. İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.

Basın İlan Kurumu, eksik bilgi veya gerçeğe aykırı bilgi bulunması durumunda, internet haber sitesinden bilgilerin 2 hafta içerisinde düzeltilmesini isteyebilecek. İsteğin yerine getirilmemesi durumunda ceza mahkemesine başvuracak ve yayımın durdurulmasını talep edebilecek.

Kabul edilen diğer maddelerde ise basın kartı hakkındaki yeni düzenleme yer alıyor. Basın kartı başvuruları artık Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı'na yapılacak. İnternet haber siteleri de basın kartı için başvuru yapabilecek. Basın kartı türlerine ve başvuru kriterlerine de düzenleme getirildi.

Kaynak: Donanım Haber

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