Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere sert çıktı.

Konuşmasında özellikle gazetecileri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor." diyerek kendisine muhalefet dersi vermeye kalkışıldığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz.. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız." dedi.

Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programında ele alındı.

Programdaki yorumculardan Hukukçu Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadelerle yüklendi.

'Demek ki millet sana güvenmiyor, elinde ateş gözlerinde kıvılcım yok'

Şen, Kılıçdaroğlu'nun hala bir alternatif olamamasına rağmen kendisini eleştirenlere verdiği cevapta haksız olduğunu söyledi.

'Demek ki millet sana güvenmiyor, elinde ateş gözlerinde kıvılcım yok. Bu halkın sana inandığını söylüyorsan çık de ki halkın yüzde 60'ı 70'i benim peşimden gidiyor.' diyen Şen, Kılıçdaroğlu'nun başarısız muhalefet yaptığını da sözlerine ekledi.