Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor.

Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da, birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Enflasyona yönelik piyasa öngörülerinin gerçekleşmemesi, beklentilerin yeniden fiyatlanması zorunluluğunu beraberinde getirdi. Buna karşın enflasyon oranlarının açıklandığı cuma gününden bu yana henüz yeterince veri açıklanmaması ve Fed'in iletişim kanallarının işleyiş fırsatı bulamaması söz konusu beklentilerin olgunlaşmasını engelliyor.

Her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.

Buna göre, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ile devamında nispeten güvercin açıklamalar yapma ihtimali bulunduğu gibi, 75 baz puanlık artışın sözle yönlendirmesi yapılmadığı için 50 baz puanlık faiz artışı ve çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali de bulunuyor.

Para piyasalarında yılın geri kalanındaki toplantıların en az birinde daha 75 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanırken, yıl sonu Fed'in politika faizinin yüzde 3,50'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu fiyatlamalarla tahvil piyasalarında satış baskısı dün de devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50'yle son 11 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,44 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin 3, 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi de bu eğilimini sürdürüyor.

Artan dolar talebiyle son 20 yılın en yükseği olan 105,6 seviyesine çıkan dolar endeksi de 105'in hemen üzerinde kalmaya devam ederken, altının ons fiyatı yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle dün, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.805 dolara gerilemesinin ardından 1.810 dolarda seyrediyor.

Düşüş eğilimini üst üste altıncı güne taşıyan Bitcoin ise 21.000 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da enflasyon yavaşlama emareleri göstermezken, tahvil faizleri de üst üste beş gündür yükselmeye devam ediyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, mayısta 7,9 artarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'le son sekiz yılın zirvesine çıktı.

Almanya tahvil faizlerindeki yükseliş bölge ülkelerinin tahvil piyasalarında da satış baskısını güçlendirirken, bölgenin en borçlu ülkelerinden olan İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,17'ye çıkması bölge açısından risk algısını artırmaya devam ediyor.

Öte yandan, bölgede enflasyonun artmasının ana nedenlerinden olan enerjide, arz problemleri birbiri ardına ortaya çıkarak bölgeyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı gaz kompresörlerinin henüz dönmediğini belirterek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısında bulundu. Buna göre, Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine günde 100 milyon metreküpe geriledi.

ABD'nin Avrupa'ya sattığı sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 10'unu elde ettiği Freeport LNG terminalinde meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 3 ay üretime ara verildiği açıklanırken, Avrupa'da Temmuz vadeli doğal gaz kontratları yüzde 17 artarak 97 avroya çıktı.

Söz konusu gelişmelerle bölgede pay piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya borsalarında ise bu sabah karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikasını gevşetmek için hala alanının olduğuna ilişkin öngörüler ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonlarda sona gelindiğine yönelik tahminlerle Çin pay piyasaları alış ağırlıklı seyrediyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedefini korumak için tahvil alımlarını artırmasıyla Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi, bankanın politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Temmuzdaki seçimler öncesinde artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle hükümet ile BoJ arasında iplerin gerilebileceğine ilişkin haber akışı etkisini gösterirken, BoJ'un cuma günkü toplantısına ilişkin belirsizlikler artıyor.

Güney Kore borsasındaki düşüş yüzde 2'yi aşarken, söz konusu düşüşte Kospi endeksinin ağırlığı en yüksek ikinci firması olan Hybe şirketinin temsil ettiği ülkenin en önemli pop gruplarının birinin ayrılma kararı alması etkili oldu.

Öte yandan bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 10,8 artışla, Çin'de sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 0,7 yükselişle beklentileri oldukça geride bıraktı. Çin'de PBoC 1 yıllık borç verme faizinde değişikliğe gitmezken, perakende satışlar yıllık yüzde 6,7 azalsa da öngörülerin üzerinde kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,5 azalışla 2.508,91 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 17,2744'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bugün de devam edebileceğini kaydetti.

Yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi ve dış ticaret açığı

15.30 ABD, haziran ayı New York Fed imalat endeksi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı