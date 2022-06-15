Dolar 17,28 TL'ye yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar 17,28'e yükselerek günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,2790
|17,2800
|17,2840
|17,2850
|Avro
|17,9840
|17,9850
|18,0190
|18,0200
|Sterlin
|20,6910
|20,7950
|20,8560
|20,9610
|İsviçre Frangı
|17,2250
|17,3110
|17,2480
|17,3350
|ANKARA
|ABD Doları
|17,2490
|17,3290
|17,2540
|17,3340
|Avro
|17,9440
|18,0240
|17,9790
|18,0590
|Sterlin
|20,6310
|20,8410
|20,7960
|21,0060