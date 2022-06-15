'Bu hafta sonu yapılacak YKS, lojistik olarak ÖSYM'nin en büyük sınavı'

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 milyon 243 bin 425 aday ile rekor başvurunun yapıldığı 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirtti.

Aygün, ÖSYM tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavın 2022 YKS olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Ankara Çubuk, Ankara Kahramankazan, Ankara Pursaklar, Balıkesir Gönen, Konya Karapınar, Mardin Nusaybin, Mersin Erdemli ve Sivas Şarkışla ilçelerinde olmak üzere 8 ilçede bu yıl ilk defa YKS gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 44 gün sürdü. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 468 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak." bilgisini verdi.

2022-YKS soru dağılımları konusunda Aygün, "18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek." dedi.

- "TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu"

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

Aygün, yerleştirme puanının hesaplanmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor."

- "200 ve üzeri TYT puanının kullanılması son kez uygulanacak"

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren Aygün, "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır." dedi.

- "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak, YKS'de yaklaşık 870 bin kişi görev yapacak"

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

- "2022 YKS'ye 12 bin 545 engelli aday girecek"

ÖSYM Başkanı Aygün, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları ise şöyle anlattı:

"Her sınav merkezinde en az bir tane olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylarımız için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 545 engelli aday girecek. AYT'ye 7 bin 803, YDT'ye ise 688 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak."

2022 YKS'ye 18 binden fazla şehit ve gazi yakınının başvurduğunu bildiren Aygün, TYT oturumunda 18 bin 34, AYT oturumlarında 14 bin 237 ve YDT oturumunda 3 bin 74 şehit ve gazi yakını adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti.

- "HES kodu uygulaması kaldırıldı"

Kovid-19 salgını döneminde eğitim-öğretimin tüm kademelerde çevrim içi yapıldığını ve sınavların çevrim içi olarak uygulandığını hatırlatan Aygün, ÖSYM olarak bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak ikisi YKS olmak üzere tüm sınavları yüz yüze başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları" rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır."

- "Gerekli tedbirler alındı"

Halis Aygün, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getirerek, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını belirten Aygün, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

- "Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 1 Haziran'da "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından adayların erişimine açıldığını hatırlatarak adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

- "Hazırlıklar tamamlandı, tüm paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz"

"2022-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğinde gereken önlemler alındı." diyen Aygün, şöyle devam etti:

"Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulları toplandı. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilciler toplantılara katıldılar. Sınavla ilgili tüm önlemler alındı. Desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

2022-YKS'de üç oturumda toplam 869 bin 374 kişinin görev alacağını yineleyen Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

- "Sınav sonucu ne olursa olsun aileler evlatlarının yanında olmalı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye katılacak adaylar ve ailelerine yönelik, "Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alanın bulunduğunun altını çizen Aygün, "Gençlerimiz, kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar." dedi.

Geçen yıl YKS'ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.