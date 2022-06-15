Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken 'tahıl koridoru' konusunda da Rusya'dan cevap beklendiğini söyledi.



Çavuşoğlu: Tahıl koridoru ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika 'tahıl koridoru' açıklaması geldi. Çavuşoğlu, 'tahıl koridoru' konusunda Rusya'dan cevap beklendiğini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi; NATO ile temas halindeyiz. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda beklentilerimizi yazılı olarak ilettik

Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik.