TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı yapılıyor.

Özilhan: Akademisyenlere, uzmanlara kulak vermeliyiz

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni bir tarım politikası oluşturulmalı.

Dünyadaki gelişmeler ve içeride uyguladığımız iktisadi politikalarla birlikte ülke risk primi yükseliyor.

Enflasyondaki artış hızı daha önce görmediğimiz düzeyde.

Piyasanın işleyişine yapılan müdahaleler ekonomiyi daha da bozar.

Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilmek için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin de görüşlerine kulak vermek gerek.

Yatırımlar sadece düşük faiz politikasıyla sağlanmaz.

TÜSİAD Başkanı Turan: Fakirleşerek büyüyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor.

Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz.

Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz.

İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor.