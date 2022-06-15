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Yurtdışı tarım yatırımı hakkında Bakanlık'tan açıklama

Tarım Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Yurtdışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarına ilişkin kamuoyu duyurusu' yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Haziran 2022 12:57
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Yurtdışı tarım yatırımı hakkında Bakanlık'tan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkelerin, yatırım konusunda Türkiye'ye kendilerinin teklifte bulunduklarını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, yurt dışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 7 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiği belirtilerek, iki ülke arasında 3 ayrı iş birliği anlaşması imzalandığı anımsatıldı.

Söz konusu anlaşmalardan birinin de "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" olduğu hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında, imza töreninde Maduro'nun Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım yapmak üzere davet ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilman Castro Soteldo'nun Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini" ilettiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Yapılan teklife göre, Venezuela'da Türkiye için ayrılan ve 'Turkish land' olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılması ifade edilmiştir. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceği kaydedilmiştir."

- "Türkiye ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda"

Türkiye'nin sahip olduğu tarım arazisi varlığı ve tarımsal üretimine ilişkin bilgilerin de bulunduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasındadır."

Açıklamada, tarımsal hasıla bakımından ülkenin Avrupa'da birinci olduğu vurgulanarak, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliğimiz devam etmektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020 yılı verilerine göre dünya bitkisel ürünler üretiminde 12'nci, sebze üretiminde 4'üncü ve meyve üretiminde ise 6'ncı sıradadır." ifadesi kullanıldı.

- "Yaklaşık 41 ülke başka ülkelerde arazi kiralıyor"

Birçok ülkenin gelecekteki tarım ve gıda ürünü ihtiyaçlarını temin etmek için farklı ülkelerde tarımsal faaliyetlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünün raporlarına göre yaklaşık 41 ülkenin başka ülkelerde arazi kiraladığı, 62 ülkenin de arazilerini başka ülkelere kiraladığı veya sattığı ifade edildi.

İngiltere'nin başta Afrika'da olmak üzere 4,4 milyon hektar arazi kiraladığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"ABD'nin aynı yöntemle kiraladığı arazilerin büyüklüğü 3,7 milyon hektardır. İngiltere'nin kiraladığı arazilerin büyüklüğü Danimarka'nın yüzölçümüne eşitken, ABD, İsviçre ve Çin'in Moldova büyüklüğünde kiraladığı tarım arazileri vardır. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Kongo 8,1 milyon, Endonezya 7,1 milyon, Filipinler 5,2 milyon ve Sudan 4,7 milyon hektar arazi kiralamış veya satmıştır."

KAPAT [X]

Açıklamada, kendi ülkeleri dışında tarımsal yatırım yapan ülkelerin bu yatırımlarını mevcut tarım ve gıda ürünleri ihtiyacı için değil gelecekte dünya gıda piyasasında söz sahibi olmak için yaptıklarına işaret edildi.

- "Ülkeler yatırım konusunda Türkiye'ye kendileri teklifte bulunuyor"

Türkiye'nin tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmadığı, aksine kazan-kazan prensibiyle yaklaştığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır. Bu ülkeler Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye'nin, 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Yurtdışında yapılması planlanan tarım ve gıda ürünleri yatırımlarına ilişkin kamuoyu duyurusu.

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