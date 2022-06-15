KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(15 Haziran 2022)
KPSS-2022/8: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
02 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2022/8 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2022/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2022/8
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2022/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2022/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2022/8 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)