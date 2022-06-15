Şırnak'ta 35 yıl önce şehit edilen öğretmenin adı görev yaptığı okulda yaşatılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince okulun bahçesinde düzenlenen programa, şehidin annesi Meliha, babası Hilmi ve kardeşi Yüksel Akar katıldı.

Programda şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Öğrencilerin şiir okuduğu sırada anne Meliha Akar gözyaşı döktü.

Vali Osman Bilgin, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en güçlü devleti olduğunu ve terör örgütü PKK'nın emeline hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi.

Terör örgütünün bebek ve kadın katili olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını belirten Bilgin, şunları ifade etti:

"Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmesi için buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şenol Akar için buradayız, ruhu şad olsun. Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor. Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden biri Şırnak'tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da şehitlerin hatıralarını yaşatmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Atan, "Çocuklar, doktor, öğretmen, asker, polis olsun diye mücadele ederken şehit oldu. Şehitlerimiz sayesinde rahatız." dedi.

Şehidin babası Akar, okula oğlunun isminin verilmesinden dolayı ailece çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve okul gezildi, şehidin ailesine plaket verildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çıldır, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Yoğurtçular İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Akar, 1987 yılında kaldığı okul lojmanında terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilmişti.