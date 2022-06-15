İBB ve Üsküdar Belediye'sinden 'zabıta ekipleri arasındaki arbede' açıklaması

Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Salacak Sahili'nde, İSPARK tarafından otopark olarak kullanılan alana, İBB ekiplerince demir ve saclar getirildi. İBB ekiplerinin alanı kapatma girişimi, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından engellendi.

Otopark olarak kullanılan alanın kullanım yetkisinin hangi belediyeye ait olduğuna ilişkin ekipler arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü.

Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. Polisin güvenlik önlemlerinin sürdüğü bölgede her iki belediye ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.

- Üsküdar Belediyesinden açıklama

Üsküdar Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği ile Üsküdar Belediyesi tarafından bayram törenlerinin de yapıldığı alanın birkaç yıl önce ilçedeki otopark sıkıntısı nedeniyle iyi niyet çerçevesinde İSPARK'ın kullanımına verildiği, bu sürede tüm gelirin de İSPARK tarafından tahsil edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece geç saatlerde İBB zabıtaya bağlı görevliler otopark alanına gelerek, sabah alanı bir proje için kapatacaklarını söylemişlerdir. Üsküdar Zabıta Müdürlüğü görevlileri ise kararın doğru olmadığı ve sabah üst makamların aralarında görüşerek konuyu çözüme kavuşturmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. Tarafların konu hakkında uzlaşması üzerine ekipler karşılıklı olarak alanda beklemeyi tercih etmişlerdir ancak sabah saatlerinde verilen söze rağmen İBB zabıta ekipleri demir ve saclarla otopark alanını kapatmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Üsküdar Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yapılmaya çalışılan işin doğru olmadığını ve durdurulması gerektiğini söylemişlerdir. Otopark alanını 300'den fazla zabıta görevlisi ve araçlarla hukuksuzca işgal eden İBB Zabıta görevlileri doğan gerginlikte Üsküdar zabıta ekiplerine alenen biber gazlarıyla saldırmışlardır. İBB, bu biber gazlı saldırısı ve işgal girişimiyle hiçbir yasal, kanuni, mülkiyet hakkı, tapusu olmadan alanı işgal etmeyi, kamunun kullanımına kapatmayı denemiştir."

Yönetmeliğe göre zabıtanın biber gazı kullanmasının yasal olmadığı aktarılan açıklamada, "Biber gazlı saldırılardan sonra Üsküdar Belediyesine bağlı 3 zabıta görevlisi yaralanmış, Üsküdar zabıta amirlerinden Kubilay Ay ambulansla hastaneye kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

- İBB'nin açıklaması

İBB'den yapılan açıklamada ise otopark olarak kullanılan aynı bölgedeki Atatürk Anıtı ve çevresini İstanbulluların kullanımına açmak için harekete geçildiği belirtildi.

"Kadastral boşlukta" bulunduğu gerekçesiyle söz edilen alanın İBB yetkisinde olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üsküdar Salacak sahilindeki Üsküdar Atatürk Anıtı ve çevresinin hak ettiği değeri görmesi ve daha görünür olmasına yönelik başlatılan çalışmaya sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. İBB yetkisinde olan alanın Üsküdar'a ve İstanbul'a kazandırılması için çalışma başlatan İBB ekiplerine, ilçe belediyesi görevlilerince fiziki müdahalede bulunuldu."

Üsküdar'da çalışmaların durdurulmak zorunda kalındığı kaydeden açıklamada, "Kamu adına hareket eden İBB görevlilerine engel olunması ve görev başındayken darbedilmelerinden dolayı ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak." ifadesine yer verildi.