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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini söyledi. CHP'den ihracı istenen Özcan, "İhraç kararı verilirse CHP ile sadece hukuki bağım kopar, gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi

Eklenme : 15 Haziran 2022 14:58
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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Tanju Özcan son olarak Bolu Belediye Meclisi toplantısında yaşananlarla gündeme gelmişti.

Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve olayla ilgili protestoya dans ederek karşılık vermesi MYK toplantısında değerlendirilmişti.

Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

''MYK ÜYELİĞİ, KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI VE GENEL BAŞKANLIK DIŞINDA HER GÖREVDE BULUNDUM''

Başkan Özcan, "Ben CHP'nin öz evladıyım. Ben bu süreci yakında takip ediyorum. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığını yaptım. Ben bu partide MYK üyeliği, kadın kolları başkanlığı ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Dişimizle, tırnağımızla biz bu noktaya geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan şöyle devam etti:

''Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Parti'lilerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım.''

''İHRAÇ KARARI VERİLİRSE BAĞIMSIZ YOLUMA DEVAM EDERİM''

İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:

"İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Parti'li ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar."

''PARTİMİN, ÖZ EVLADINA SAHİP ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

KAPAT [X]

"Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor. Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mutlu, HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum."

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