Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Acı haberi MSB duyurdu, bir asker şehit oldu
Acı haberi MSB duyurdu, bir asker şehit oldu
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Motorine büyük zam geliyor...
Motorine büyük zam geliyor...
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması

TGRT Haber'de gündemi değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "dövizdeki oynaklık giderilecek" dedi. Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya Kurtulmuş, "Çalışmalar yapılıyor" cevabını verdi.

Eklenme : 15 Haziran 2022 15:15
Yazdır
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını cevaplıyor.

DÖVİZDEKİ OYNAKLIK GİDERİLECEK

Enerji fiyatlarındaki olağanüstü artış, buna bağlı lojistikte yaşanan artış tüm dünya ekonomilerini derinden sarstı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı da yeni bir küresel fiyat artışına yol açtı, ekonomiler olumsuz etkilendi.

Burada öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz.

ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ OLACAK MI?

Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.

Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var.

Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Yurtdışı tarım yatırımı hakkında Bakanlık'tan açıklama
Yurtdışı tarım yatırımı hakkında Bakanlık'tan açıklama
TÜSİAD Başkanı Turan: Fakirleşerek büyüyoruz
TÜSİAD Başkanı Turan: Fakirleşerek büyüyoruz
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
TOGG Üst Yöneticisi açıkladı: Fiyatını pazar belirleyecek
TOGG Üst Yöneticisi açıkladı: Fiyatını pazar belirleyecek

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı topa tuttu. 'Pelikan yapılanması' suçlamalarına da cevap veren Hilal Kaplan'ın "ilerde yargılanacaksınız' tehditlerie verdiği cevap ise "Yargılanırsak yargılanalım" oldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
İşte ünlü oyuncunun gerçek mesleği!

İşte ünlü oyuncunun gerçek mesleği!

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle sevilen Esra Ruşan konuk olduğu bir programda asıl mesleğini açıkladı.