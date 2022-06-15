Saliha Aydeniz'in soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde başlayan izinsiz gösterilere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Hakan A.'ya yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı çerçevesindeki milletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmişti.

Polis memuruna yumruk atan kişinin HDP Milletvekili Saliha Aydeniz olmasının tespit edilmesinin ardından Savcılık, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Savcılıkça, HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'in görevli polis memuruna mukavemet göstermesine ilişkin soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki 'seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' hükmü gereğince soruşturma dosyası hakkında yer itibariyle yetkisizlik kararı verdi.

Başsavcılık, hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

"Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı''

Başsavcılık tarafından Ankara'ya gönderilen dosyada polise yumruklu saldırıya ilişkin bilirkişi raporunun yanı sıra müşteki polisin de ifadesi yer aldı. Dosyada müşteki sıfatıyla ifadesi bulunan polis memuru Hakan A., ''Eylemci gruptan bazı şahıslar bizim ve diğer görevli arkadaşlarımızın kalkanlarına, kasklarına mukavemette bulunmaya başladılar. Grubun en önünde kalkan ile görev yapıyordum. Eylemci şahıslara 'sakin olun' şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim HDP Milletvekili Saliha Aydeniz benim kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek "seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direk yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti'' ifadelerini kullandığı görüldü.