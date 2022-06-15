FETÖ firarisi eski yüzbaşı Manisa'da yakalandı
Manisa'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan ihraç edilen eski yüzbaşı M.T. jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 16:43
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü"ne üye olma suçundan hakkında Manisa ilamat ve İnfaz Bürosunun aranma kaydı bulunan M.T. (38), Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonrası yakalandı. KHK ile görevinden ihraç edildiği öğrenilen eski yüzbaşı M.T'nin kesinleşmiş 7 yıl 6 aylık hapis cezası olduğu belirlendi. M.T. jandarma tarafından Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız