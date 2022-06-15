Davutoğlu'nun avukatlarından Tahir Elçi davasıyla ilgili açıklama

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, görmekte olduğu Tahir Elçi davasının bugün yapılan duruşmasında, T.C. 26. Başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.

Yaşanan gelişme üzerine, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun avukatları yazılı açıklamada bulundu.

"GEREĞİNİ YAPACAK"

Avukatlar Ayhan Sefer Üstün, Hasan Seymen, Ali Aydın'ın ortak açıklamasında, "Avukatları olarak idari hiyerarşiye uygun olmayan mahkeme davetini yadırgadığımızda belirterek Sayın Davutoğlu'na mahkeme daveti ulaştığında, kendisinin bir vatandaş olarak gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisine katkı sağlamak amacıyla gereğini yapacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verildi.