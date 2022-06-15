ESK, büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti

Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ESK, büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti

Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 18:40
Yazdır
ESK, büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti

ESK'den yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Besicilere kombinalarında kesim hizmeti sunan ESK, yapılan güncellemeye göre 1'inci kalite 57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira olarak belirledi.

Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, ESK'nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla ramazan ayı boyunca hayvanını ESK kombinalarında kestiren üreticilere ödenen erkek sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"Bu kapsamda sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Yıl sonuna kadar uygulanan destekleme kapsamında yapılan ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanıyor. Üreticiler kesim randevularını e-devlet üzerinden alabiliyor."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu
Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı topa tuttu. 'Pelikan yapılanması' suçlamalarına da cevap veren Hilal Kaplan'ın "ilerde yargılanacaksınız' tehditlerie verdiği cevap ise "Yargılanırsak yargılanalım" oldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA'nın desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bursa Bilim Festivali Science Expo, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.