Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı için açılan davada yargılanan sanıklardan 5'ine, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları verildi, 6 sanık beraat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 19:07
Yazdır
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa ceza

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ile müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse bir sanık avukatının "reddi heyet" talebinin, üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini bildirdi.

Arsa sahibi Mustafa Yılmaz, son savunmasında, binanın müteahhidinin kendisi olmadığını vurguladı.

Arsasına karşılık 13 daire ve dükkan aldığını, dairelerin bazılarını da sattığını anlatan Mustafa Yılmaz, "İnşaatta 13 daire haricinde hiçbir şeye karışmadım. Mal sahibi olarak binanın daha sağlam olması için mücadele ettim. Ben mal sahibi olarak olmayan şeyleri ispatlamaya çalıştım. Benim bir sorumluluğum yok ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan diğer sanıklar da son sözlerinde suçsuz olduklarını savunup beraatlerini istedi.

- 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İnşaat mühendisi Ali Özsoy'ya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7'şer yıl 6 ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların tutuklanmasına ise hükmetmedi.

Mahkeme heyeti, yüksek jeoloji mühendisi A.D, kooperatif üyesi A.Y, yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen E.İ, binanın kat karşılığı yapımını üstlenen kooperatifin de başkanlığını yapan K.K, kooperatif yöneticisi Z.Y. ile zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U'nun beraatine hükmetti.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 zanlı hakkında, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi Mustafa Yılmaz dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş ancak yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.

KAPAT [X]

Davada bir öncesi celsede sanık avukatı, "reddi heyet" talebinde bulunulmuş, bir üst mahkeme olan 10. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Okulda üzerine demir kapı düşen Efe için 130 bin TL tazminat kararı
Okulda üzerine demir kapı düşen Efe için 130 bin TL tazminat kararı
Kadir Şeker'in dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı
Kadir Şeker'in dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı
Yargıtay'dan işçileri ilgilendiren 'haftalık izin' kararı
Yargıtay'dan işçileri ilgilendiren 'haftalık izin' kararı
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Boşanma davasında emsal kira kararı
Boşanma davasında emsal kira kararı

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı topa tuttu. 'Pelikan yapılanması' suçlamalarına da cevap veren Hilal Kaplan'ın "ilerde yargılanacaksınız' tehditlerie verdiği cevap ise "Yargılanırsak yargılanalım" oldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA'nın desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bursa Bilim Festivali Science Expo, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.