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67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı

Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcının 50 milyon TL dolandırdıkları kadını takibe aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 19:18
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67 milyon TL'lik vurgunda 36 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, telefonda kendilerini polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandıran çeteye karşı İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

İş insanı 6 ayda 50 milyon lira dolandırmışlar

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin iş insanı Nevra K. isimli kadını 6 ay içerisinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evinde bulunan ziynet eşyalarını satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Dolandırıcıların aynı yöntemle Ceren A. isimli kadını da 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin farklı zaman dilimleri içerisinde toplamda 67 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Dolandırıcıların kadını takip ettiği anlar kamerada

Olayla ilgili sorguların ardından görüntüleri inceleyen polis ekipleri, dolandırıcıların Nevra K. isimli kadının peşinden gittikleri görüntülere ulaştı. Öte yandan şüphelinin dolandırıcılık yöntemiyle kazandıkları lüks otomobil ve evlere polis tarafından el konuldu. Yetkililer, şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğu açıklandı.

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