BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi

Sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin teklifin görüşmeleri tamamlandı
Sağlık çalışanlarının mali haklarına ilişkin teklifin görüşmeleri tamamlandı
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Konut satışlarında ocak-mayıs rekoru kırıldı
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücrete zam' açıklaması
Genç doktor evinde ölü bulundu
Genç doktor evinde ölü bulundu
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2022/8 yerleştirme sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan Temmuz'da zam ve iyileştirme müjdesi
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle görevden affını isteyerek istifasını sundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 20:34
Yazdır
BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, görevden affını istedi

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle istifasını sundu. Kaya, yaptığı açıklamada Konya Tanıtım Günleri'nde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı'nın aleyhinde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden affını istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.

Remzi Kaya açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan Konya Tanıtım Günleri'nin açılışını müteakiben, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımcılara teşekkürünü içeren sosyal medya paylaşımında, genel başkanımızın ismini göremeyince, mensubu bulunduğum siyasi partiye saygısızlık yapıldığı ve Cumhur İttifakı'nın birliğine zarar verildiği düşüncesiyle, şahsıma ait sosyal medya hesabından, bir tepki gösterdim. Sonrasında, paylaşımımın, özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanmış bazı medya organlarınca istismar edildiğini gördüm. Açıklamamın, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın aleyhine kullanılmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Yaşananların ardından, mensubu olduğum partimin ve Cumhur İttifakı'nın daha fazla zarar görmemesi hassasiyetiyle, genel merkezimize giderek, sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevimden affımı istedim. Bu paylaşımım bazı karşı görüşlü kesimler tarafından istismar edilmesinden dolayı genel başkanımız ve genel merkez yönetimimizden özür diliyorum. Kendimi hiçbir zaman bir siyasi partide makam mücadelesi veren biri olarak görmedim. Mensubu olmakla gurur duyduğum partimi, yaşama gayemiz olan inançlarımıza hizmet etmenin bir vasıtası, camiamı ise ailem olarak gördüm, görmeye devam edeceğim. Bundan sonra, genel merkezimiz şahsımla ilgili hangi kararı alırsa o karara saygı duyacağım Genel Merkezimiz ne görev verirse, nerede bulunmamı isterse orada olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl krizi için İstanbul'da 4'lü toplantı olabilir
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl krizi için İstanbul'da 4'lü toplantı olabilir
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini görüştü
Son 5 yılda 335 bin kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Son 5 yılda 335 bin kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Akşener'den gençlere uyarı: Öfkenize yenilmeyiniz
Akşener'den gençlere uyarı: Öfkenize yenilmeyiniz
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı

Emniyet, 2022 genel atamalarında ilişik kesme takvimini açıkladı.
Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

Proje okullarındaki öğretmenlerin ilk 4 yıl görev süreleri hangi tarihte dolacak?

6 Temmuz 2018 tarihinden önce proje okullarında görev yapan öğretmenlerin görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacak?
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Yeniden atama şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesine onay!

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitenin yeniden atama kriterlerini taşımadığı tespit edilen adayın görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarını haklı buldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?
Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet, 2022 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

2022 yılı atama döneminde lojman başvuruları bugün başlayarak 16.07.2022 tarihine kadar devam edecek
Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Temyiz Kurulundan önemli toplu taşıma kartı kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele mesaiye geliş ve gidişleri için nakdi yol masrafı ödenmesine ilişkin önemli bir karar verdi.
Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Öğretim Üyesi atamalarında Üniversite, adayın çalışmalarını etik yönden inceleyebilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların bilimsel eserlerinin etik yönünden ilgili yükseköğretim kurumları tarafından incelenmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı topa tuttu. 'Pelikan yapılanması' suçlamalarına da cevap veren Hilal Kaplan'ın "ilerde yargılanacaksınız' tehditlerie verdiği cevap ise "Yargılanırsak yargılanalım" oldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA'nın desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bursa Bilim Festivali Science Expo, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.