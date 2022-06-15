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FED yeniden faiz artırdı

Federal Açık Piyasa Komitesi, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Haziran 2022 21:02
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FED yeniden faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

- İvmelenen enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı. Banka, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış göründüğü belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam etiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, savaş ve buna bağlı olayların enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek bir baskı oluşturduğuna ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

- Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olunduğu vurgulandı

Çin'deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin de tedarik zinciri aksamalarını daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, Komitenin enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 75 baz puanlık faiz artışının yanı sıra Komitenin mayıs ayında duyurduğu bilanço küçültme planı doğrultusunda elindeki Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği aktarıldı.

Komitenin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken, ekonomik görünüme ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği yinelendi.

Açıklamada, Komitenin hedeflere ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikasının duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedildi.

- Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentileri düştü

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed'in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e ve 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye, 2023 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a ve 2024 için yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e yükseltildi.

Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 3,4'e, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e ve 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Kovid-19 krizinden toparlanan ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi göstermişti.

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