Teyzesinin oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Battal K'yi öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmada, şüpheli M.B. ile kendisine yardım eden S.K. ve O.B'yi kent merkezi ile Kemerhisar beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan M.B. ve S.K. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

M.B, dün akşam, İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta oturduğu apartmanın girişinde teyzesinin oğlu Battal K'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Battal K, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.