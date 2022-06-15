Şüphelinin itiraf ettiği vadide onlarca kemik bulundu

2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

60 polis alanı didik didik aradı

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Vadi şüphelinin ailesinin yazlık evine yakın

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yakup K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.

O anlar İHA'nın dronuna yansıdı

Öte yandan, ekiplerin kemikleri bulduğu an İhlas Haber Ajansı'nın dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.