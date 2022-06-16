Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısında, CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne süren skandal sözleri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ı haklı çıkarmanın ve onların tezlerini savunmanın kabul edilebilir olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'liler bu konuda anti milli davranıyor. Avrupa Parlamentosu Yunanistan'ın etkisiyle bu açıklamayı yaptı. Türkiye bu konuda geri adım atmayacak. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasının da değerlendirildiği toplantıda Erdoğan "Bunlar dokunulmazlık zırhına bürünerek böyle bir şey yapıyorlar. Bu hak değil. Bunlara hukuki yönden gereği yapılacak" diye konuştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a süreci takip edip etmediğini sordu. Bunun üzerine Bakan Bozdağ'ın, sürecin yakından takip edildiğini vurguladığı, Aydeniz'in 80'e yakın fezlekesinin bulunduğunu ifade ettiği öğrenildi.

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Ayrıca, 6'lı masayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Buradan bir şey çıkmaz. Kendi aralarında birbirlerine düştüler. Son manevraları birbirlerinin açıklarını kapatmaya yönelik. Bir türlü adaylarını belirleyemediler. Kim ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra, sahadan geri dönüşlerden memnun olduğunu dile getiren Erdoğan'ın "Van ziyareti güzel geçti. 2023'ü alacağız. Bu konuda bir tereddüt yok, bir şüphe yok. Zihnimizde soru işareti yok. Vatandaşımıza dokunalım, insana dokunalım, sokakta ve mahallede, çarşıda ve pazarda olalım. Kazanamayacağımız gönül, telafi edemeyeceğimiz kırgınlık yok" dediği öğrenildi.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

MKYK toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir sunum yaptı. Son 20 yılda eğitimde yapılan faaliyetleri özetleyen Bakan Özer'in "1 milyon 200 bin öğretmene ulaştık. 19 milyon öğrenciye eğitim veriyoruz. 2000'li yılların başında derslik başına 50-60 kişi düşerken, bu sayı şu anda 20'ye kadar geriledi. Mesleki eğitim merkezlerinde de 1 milyon öğrencinin olmasını hedefliyoruz" dediği öğrenildi.

Ebru Karatosun