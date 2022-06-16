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'Üniversite idari personelin nakli ve 50 d çözüme kavuşacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Eğitim-Bir-Sen olarak Toplu Sözleşme Kararı gereği üniversite idari personeline yer değiştirebilme hakkı için YÖK ile birlikte yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Haziran 2022 09:14
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'Üniversite idari personelin nakli ve 50 d çözüme kavuşacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın twitter paylaşımında: YÖK Başkanıyla İdari Personelin YerDeğiştirme Hakkı ve 50 d Sorununu Görüştük

'Eğitim-Bir-Sen olarak Toplu Sözleşme Kararımız gereği üniversite idari personeline yer değiştirebilme hakkı için YÖK ile birlikte yaptığımız çalışmalarda sona yaklaştık.50 d Sorununa da Çözüm Yakın! İdari personelin sorunu olarak yıllardır dile getirdiğiniz,nihayetinde Toplu Sözleşme Kararına dönüştürdüğümüz,idari personelin yer değiştirebilmesine kapı açacak adımda sona gelindi. Örgütlü gücümüzle verdiğimiz mücadele yeni kazanımlar için sürecek.' mesajını paylaştı.

Yalçın, bu konuyu YÖK Başkanı Prof.Dr.Erol Özvar ve YÖK Başkan Vekilleri Prof.Dr.Haldun Göktaş ve Prof.Dr.Cevahir Uzkurt ile de görüştüklerinin altını çizdi.

'YÖK Başkanvekilleri Sn. Göktaş ile Sn. Uzkurt'a yeni görevleri "hayırlı olsun" diyor,başarılar diliyorum.' dedi

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