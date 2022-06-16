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Bayram biletleri tükendi

Kurban Bayramı için otobüs biletleri bu yıl erken tükendi. Bayram dönemi için ek sefer koyan firmalar bayram haftası biletlerini yüzde 30 ila 50 arasında daha pahalı satıyor. Uçaklarda ise satışlar devam ediyor. Bu yıl paylaşımlı araçlara yönelik talepte artış var

Kaynak : Sabah
Eklenme : 16 Haziran 2022 09:23
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Bayram biletleri tükendi

Kurban Bayramı'na üç hafta kala otobüs biletleri tükendi. Bayram dönemi için ek sefer koyan otobüs firmaları, yeni biletleri ise yüzde 30 ila 50 arasında daha pahalıya satıyor.

Otobüs biletlerinde 1.5-2 saat arasındaki kısa mesafe fiyatları 120 TL'den başlarken, 20 saatin üzerinde otobüs yolculuklarının bilet fiyatları ise 650 ila 750 TL arasında değişiyor. Bu yıl otel fiyatlarındaki artış nedeniyle tatil bölgelerine gidecek otobüs sayıları düşerken, paylaşımlı araç talebinde ise artış yaşanıyor.

TAVAN ONLİNE'DA DELİNİYOR

Tavan fiyatın 899 TL olarak belirlendiği uçak biletlerinde ise satışlar devam ediyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için 8 Temmuz'da İstanbul-İzmir arası direkt sefer en ucuz uçak bileti 708 TL'den başlarken, otobüs biletleri ise 449 liradan satılıyor.

Aynı tarihte İstanbul'dan Trabzon'a en ucuz aktarmasız uçak bileti, uçak firmalarının kendi sitelerinde tavan fiyat olarak belirtilen 899 liradan satışa sunulurken, online bilet satış platformlarında tavan delinerek bu fiyat 922 TL'ye çıkıyor. Otobüs bilet fiyatı ise 500 TL'den başlıyor.

İstanbul-Erzurum arasında direkt sefer uçak bileti bulunmazken aktarmalı uçak biletlerinin fiyatı ise 1.428 TL'den başlıyor. Bu tarihte İstanbul-Erzurum otobüs bileti ise 500 ila 750 TL arasında değişiyor.

YÜZDE 30-50 PAHALIYA SATIYOR

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram hareketliliğinin 2 Temmuz'da başladığını belirterek, "En yüksek talep ise 7-8 Temmuz tarihlerine. Dönüşte ise 16-17 Temmuz tarihlerinde yoğunluk var" dedi. İstanbul'dan günde 1.100 otobüsün çıktığını aktaran Yıldırım, "Bayram haftası için 1.100 otobüsün biletleri tükendi.

Firmalar yeni ek seferler çıkarıyor. Ancak eskiden günlük 5 ek sefer yapılırken şimdi bu sayı 3'e düştü. Mazot fiyatlarındaki artış bilet fiyatlarına yansıdı. Bu da talebi düşürdü. O nedenle firmaların ek sefer iştahı düşük" diye konuştu. Bayram dönemi için bilet fiyatlarının yüzde 30 ila 50 arasında daha pahalı satıldığını anlatan Yıldırım, "Firmalar mazot fiyatı daha da artar düşüncesiyle satışa çıktığı bilet fiyatını normalin yüzde 30 ila 50 arasında daha pahalıdan sunuyor. Eğer fiyat artarsa aradaki farkı vatandaştan alamayız bakış açısıyla bileti yüksek fiyattan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 600 BİN YOLCU

Bayramda Türkiye'de ortalama 1 milyon kişinin otobüsle seyahat ettiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti: "Yaz döneminde en çok tatil bölgelerine seferler olur. Ancak bu yıl oteller çok pahalı. O nedenle yerli turistin bu bölgeye talebi düştü. Bu da otobüse talebi düşürdü. Hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarında artış da paylaşımlı araçlara talebi yükseltti.

Bu gibi nedenlerle otobüslerde günlük 1 milyon kişi sayısı yakalanamaz. Bu dönemde otobüsle günlük 600 bin kişini seyahat edeceğini düşünüyoruz. Bayramda ortalama 6-7 milyon kişi otobüsle seyahat ederken bu yıl sayı 4-4.5 milyon olur."

Betül ALAKENT

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