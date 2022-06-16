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Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ödül gibi ceza!

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Şen'in motosikletine arkadan çarpan Ender Ocaklı otomobiliyle arkadan çarpan Ender Ocaklı için verilen ceza acılı aileyi isyan ettirdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, 'Trafik suçu olduğundan ötürü cezanın bu kadar hafifletilmesini doğru bulmuyorum. Verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız.' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Haziran 2022 10:24
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Alkolden ehliyetine el koyulan Ender Ocaklı, yine alkollü kullandığı otomobiliyle Kartal sahil yolunda Cengiz Şen'in motosikletine arkadan çarparak ölümüne neden oldu. Olay yerinden kaçtı, ertesi gün yakalandığında bile alkollüydü. Mahkeme Ender Ocaklı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan sadece 5 yıl hapis cezası verdi. Ceza onanırsa sadece 1 yıl 6 ay hapis yatacak.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü ödül gibi ceza aldı

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Şen'in motosikletine arkadan çarpan Ender Ocaklı otomobiliyle arkadan çarpan Ender Ocaklı için verilen ceza acılı aileyi isyan ettirdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, 'Trafik suçu olduğundan ötürü cezanın bu kadar hafifletilmesini doğru bulmuyorum. Verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız.' dedi.

Evli ve bir çocuk babası Cengiz Şen, 18 Eylül 2021 günü Kartal sahil yolunda motosikletiyle ilerlerken, yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan hızla gelen Ender Ocaklı otomobiliyle Cengiz Şen'in motosikletine çarptı. Ender Ocaklı kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ertesi gün Tuzla'da yakaladığında 1.64 promil alkollüydü. 'Stresimi atmak için içtim' dedi. Alkol nedeniyle daha önce ehliyetine el koyulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ender Ocaklı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

8'DE 8 KUSURLU

Cengiz Şen'in ailesi karara itiraz etti. 29 Eylül'de bir kez daha gözaltına alınan Ender Ocaklı tutuklandı. Cengiz Şen ise 1 Ekim'de hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma aşamasında kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, Ender Ocaklı'nın 8'de 8 kusurlu olduğu belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bu rapor üzerine Ender Ocaklı'ya taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Ender Ocaklı, "Motosiklet, önüne çıkan kadınlara yol vermek için aniden fren yapınca yol kaygan olduğu için kaza meydana geldi" diyerek kendisini savundu. Mahkeme Ender Ocaklı'nın tahliyesine karar verdi.

Davanın ikinci duruşması dün görüldü. Mahkeme Ender Ocaklı'ya 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim ya da erteleme uygulanmadı. Ocaklı cezası onanırsa 1 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıkacak.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, "Trafik suçu olduğundan ötürü cezanın bu kadar hafifletilmesini doğru bulmuyorum. Verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Daha önce de alkolden ehliyeti iki kez kaptırmış olması, onun ıslah olmadığının göstergesidir. Biz olası kasttan cezalandırılmasını istiyoruz. Yine davamızın peşindeyiz" dedi.

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