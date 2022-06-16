Motorine bir zam daha geldi
17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 16 Haziran 2022 16:45
17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu.
Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.
BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
15 Haziran gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız