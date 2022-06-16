Pençe-Kilit şehidi Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.

Seversin 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Seversin dizisinin yeni bölümü 22 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Normal Anadolu lisesi, fen lisesi vb okul türünde olup proje okuluna dönüştürülen okullardaki öğretmenle ve yöneticilerin görev süresi nasıl hesaplanır?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına muhasebe denetmeni kadrosuna geçiş hakkı verilmesi talebini haklı buldu.

Danıştay 2 Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken öğretmen yapılan davacının yargılanmanın yenilenmesi talebini reddeden mahkeme kararını onadı.

Cenaze törenine, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Garnizon ve 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve şehidin ailesi yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Zonguldaklı Uzman Çavuş Kadir Kemik'in naaşı, ikindi namazını müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde yapılan şehit töreninin ardından Pendik Kavakpınar Koca mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Kadir Kemik'i son yolculuğuna uğurlamak isteyen sevenleri camiye akın ederken acılı aile ise gözyaşlarına boğuldu.

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