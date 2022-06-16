Arbede sırasında sağlıkçının yaralanmasına yol açan kişi gözaltına alındı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafik kazası sonrası getirildiği hastanede çıkan arbede sırasında sağlık görevlisinin yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Haziran 2022 13:02
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde motosikletiyle elektrik direğine çarpan S.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acil servise getirilen S.A, tedavisini yapan acil tıp teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak ona hakaret etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, muayene odasındaki perde demiri Demirci'nin kafasına düştü.
Yaralanan Demirci'nin şikayeti üzerine polis, S.A'yı gözaltına aldı.
Şahin Demirci, aynı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız